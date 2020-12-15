ГД приняла во втором чтении проект о крупных штрафах за пропаганду наркотиков в Сети

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.

Законопроект предполагает введение штрафов для граждан в размере до 30 тысяч рублей; для должностных лиц – до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юрлиц – до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также предполагается, что действия, совершенные иностранцем или лицом без гражданства, влекут наложение штрафа в размере до 30 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России либо без такового или административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ либо без такового.

В конце мая сообщалось, что члены комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ разработали законопроект, согласно которому пропаганду употребления наркотиков в интернете предлагается наказывать лишением свободы до 10 лет, а любая пропаганда наркопотребления, которая привела по неосторожности к смерти двух и более лиц, может грозить тюрьмой на срок 12–15 лет.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что несколько финансируемых из-за рубежа НКО и СМИ формируют в обществе терпимое отношение к наркотикам. В первую очередь речь идет о детях и молодежи. Иностранное влияние на них назвали прямой угрозой демографическому росту страны и традиционным нравственным ценностям.

В МВД ранее сообщили, что в министерстве начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. Они функционируют в каждом регионе.