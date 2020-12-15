В "Острове мечты" рассказали о графике работы парка в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В новогодние праздники время работы парка развлечений "Остров мечты" изменится. Об этом сообщается на его официальном сайте.

31 декабря гости смогут побывать в парке с 10:00 до 20:00, а 1 января он откроет свои двери в 12:00 и будет принимать посетителей до 22:00.

"В первый день года рестораны продолжать работать до 23:00", – уточнили в пресс-службе парка.

Все следующие дни посещать "Остров мечты" можно по его обычному графику. Во время праздников гости смогут поучаствовать в новогодней программе парка, которая продлится до 10 января. С 26 декабря в Замке Снежной королевы откроется резиденция Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что парк развлечений "Остров мечты" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19. В самом же парке назвали данные сведения не соответствующими действительности.