"Остров мечты" работает в соответствии с антиковидными мерами – представители парка

20:51
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столичном парке "Остров мечты" назвали сведения о нарушениях мер профилактики коронавируса не соответствующими действительности. Об этом Агентству "Москва" заявили представители парка.
"Мы работаем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, направленного на сокращение распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем нам не грозит запрет на осуществление деятельности – "Остров Мечты" работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе зоны отдыха.
В городском парке обратили внимание, что главной задачей "Острова Мечты" является безопасность москвичей и гостей столицы.
Там напомнили, что для посетителей при входах в здание, у аттракционов, в магазинах, кафе, ресторанах и уборных установлены навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика
Ранее говорилось, что парк развлечений "Остров мечты" могут оштрафовать за нарушение мер профилактики COVID-19. Главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов добавил, что процедуру временного закрытия к парку не применили.
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