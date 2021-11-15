Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предстоящая ночь может стать самой холодной в столице с начала ноября. По прогнозам синоптиков, столбик термометра опустится до -8 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Днем во вторник, 16 ноября, по прогнозам синоптиков, температура поднимется до 0 градусов. Будет преимущественно без осадков.
В понедельник атмосферное давление будет выше нормы на 15 миллиметров ртутного столба, но уже в среду начнет падать и к выходным станет на 15 миллиметров ниже нормы.
Кроме того, со второй половины текущей недели инициатива в формировании погодных условий перейдет к глубокому циклону, надвигающемуся с северо-запада.
"Вновь уплотнится облачный покров, пойдут небольшие осадки. С юго-западными ветрами станет теплее", – заключили метеорологи.
Ранее Гидрометцентр продлил до среды желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать до 11:00.
Также желтый уровень погодной опасности объявлен в столице из-за порывистого ветра. Это предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября.
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра
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