Москвичей предупредили о гололеде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В столице и области продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда до среды, сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 11:00 17 ноября. Гололедица", – говорится в сообщении.

До этого желтый уровень погодной опасности объявлялся до вечера вторника.

Ранее жителей столичного региона предупредили о порывистом ветре. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение будет действовать до 22:00 16 ноября.

