Автомобилистов призвали не выезжать на летней резине

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросили автомобилистов быть аккуратнее на дорогах и не выезжать на летней резине.

"Несмотря на плюсовую температуру в Московской регионе, на некоторых участках дорог – мостах, путепроводах, съездах – возможно образование гололедицы", – отметили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что летняя резина теряет сцепление с дорогой при среднесуточной температуре плюс 5 градусов. Также водителей попросили соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

По прогнозам синоптиков, снежного покрова, характерного для зимы в столичном регионе, не будет как минимум еще неделю. Это связано с антициклоном, который господствует над Москвой и областью.

С большой вероятностью текущая осень в столице может оказаться самой теплой за последние 140 лет. При этом теплая осень не означает, что зима будет такой же. Из 24 теплых осенних сезонов лишь половина из них перешла в теплую зиму.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в предсказаниях Гидрометцентра о "розовой" зиме в этом году. Он отметил, что во многих регионах, где ведутся работы, "уже по-настоящему трещат морозы".