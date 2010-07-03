Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром "розовую" зиму

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Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в предсказаниях Гидрометцентра о "розовой" зиме в этом году. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И, по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой", – заявил Миллер.

По его словам, если в начале зимы погода еще может быть теплой, то в январе – марте погода будет холоднее обычного. В частности, он отметил, что февральские морозы будут на 2,7 градуса сильнее, чем в прошлом году.

При этом он отметил, что сейчас можно говорить только обобщенно, поскольку "погода любит преподносить сюрпризы". Он привел в пример погодные аномалии в Европе в марте 2018 года, добавив, что тогда многие города почувствовали настоящую "русскую зиму".

Ранее специалисты Гидрометцентра отмечали, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 года. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

Тем временем первые десять дней ноября в Москве вошли в топ-10 самых теплых за 61 год. Среднесуточная температура превысила норму почти на 4 градуса.

