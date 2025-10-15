Адвокат Багатурия: продажа зубов мудрости в интернете не запрещена законом

Фото: depositphotos/pressmaster

Продажа удаленных зубов мудрости не противоречит действующему российскому законодательству, рассказал в беседе с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

Ранее в телеграм-канале "SHOT Проверка" появилась информация о том, что в России развился онлайн-рынок по продаже удаленных зубов мудрости. Их стоимость варьируется от 500 рублей за поврежденные образцы до 2–3 тысяч за экземпляры в идеальном состоянии.

Отмечалось, что основной спрос исходит от студентов-стоматологов, которые используют зубы для отработки практических навыков. Однако значительная часть покупателей приобретает их для творчества – создания кулонов, колец и декоративных предметов.

Адвокат заявил, что не видит причин для запрета продажи зубов, поскольку это не является внутренним органом, не подпадает под трансплантацию и прямо не запрещено законодательством.

По словам Багатурии, вероятной причиной исчезновения подобных объявлений с площадок стала "перестраховка" со стороны продавцов или администраций сайтов.

Отвечая на вопрос о гипотетической ситуации, когда стоматолог без ведома пациента продает удаленный зуб для создания украшения, Багатурия указал на практическую сложность доказательства такого факта.

"Во-первых, удаленные зубы обычно деформированы и малопригодны для декоративных целей. Во-вторых, потребуется доказать факт продажи конкретным стоматологом и провести соответствующую экспертизу", – пояснил он.

Адвокат также добавил, что пациенты при посещении клиники часто подписывают информированное согласие, в котором может содержаться пункт о передаче удаленных зубов для медицинских или исследовательских целей.

Однако в реальности доказать подобное практически невозможно, отметил Багатурия. По его словам, это аналогично ситуации, когда в парикмахерской продают остриженные волосы для изготовления парика.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич предупредила, что использование наборов для самолечения может привести к абсцессу или вызвать аллергическую реакцию. Она объяснила, что несертифицированные материалы и инструменты часто содержат опасные компоненты, которые могут вызывать химические ожоги тканей десен и слизистой оболочки.

