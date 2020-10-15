Городские службы выполнили уже более пяти тысяч заявок на доставку дров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичам, которые соблюдают домашний режим на садовых и дачных участках, городские службы доставляют дрова. На данный момент реализовано уже порядка 5 тысяч заявок. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что меры предприняты в связи с поручением градоначальника. Так, дровами обеспечивают пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Всего ежедневно обрабатывается около 300-400 заявок.

Для доставки специалисты пользуются самосвалами, погрузчиками и манипуляторами.

По словам Бирюкова, цены на дрова льготные. Оформить заказ можно по телефону +7 (495) 870-45-09. При необходимости на дом также доставят продукты и лекарства. Нуждающимся окажут психологическую помощь.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Таким образом, до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

