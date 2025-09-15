Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 15 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков ожидается в столице в первый день недели, 15 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов тепла, по области – от 18 до 23 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5.

Метеорологическая осень начнется в Центральной России на этой неделе. В субботу, 20 сентября, североатлантический циклон принесет тучи и обильные осадки. За сутки на московские улицы выпадет около 22 литров дождя, что составляет примерно треть от месячной нормы. Кроме того, ожидаются штормовой ветер и значительное похолодание.

Синоптики отмечают, что столичным автомобилистам можно будет сменить резину на зимнюю, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже 5 градусов. Такой температурный режим обычно приходится на стык октября и ноября.