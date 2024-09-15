Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 15 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 15 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 9 градусов, по области – до 7 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Этот режим будет действовать до 12:00 воскресенья, 15 сентября.

После 20-х чисел сентября температура в столице будет не выше 20 градусов. Тем не менее, по словам синоптиков, в последующие недели температура все равно будет на 5–6 градусов выше по сравнению с многолетними значениями для сентября.