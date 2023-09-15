СК РФ возбудил три уголовных дела из-за случаев заражения сибирской язвой под Воронежем

Фото: Следственный комитет РФ

В связи с распространением сибирской язвы на территории Воронежской области были возбуждены три уголовных дела. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.

"Следователями аппарата следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследуются три уголовных дела по ситуации с распространением сибирской язвы", – указано на сайте ведомства.

Отмечается, что СК возбудил дела по статье о нарушении ветеринарных правил, которые повлекли по неосторожности иные тяжкие последствия, статье о производстве в целях сбыта и сбыт группой лиц по предварительному сговору продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также по статье о халатности.

К ответственности будут привлечены продавцы мяса в Панинском районе, в продукции которых обнаружили заболевание. Среди них, по словам сотрудников ведомства, уроженец Азербайджана, который реализовывал товар, владелица подсобного хозяйства и индивидуальный предприниматель из Богучарского района.

"Всем им предъявлено обвинение, избраны меры пресечения", – подчеркнули в СК.

Согласно данным следствия, ветеринарный врач, которая проходит по делу как подозреваемая, была допрошена, так как допустила попадание зараженного мяса на местные рынки, не проведя необходимые проверки.

"Женщина дала признательные показания, в ближайшее время следствие планирует предъявление ей обвинения", – резюмировали сотрудники СК.

Первый случай заражения сибирской язвой на территории региона в Панинском районе был зафиксирован в конце августа, где позже ввели режим ЧС.

В скором времени в больницу были доставлены еще два человека, одним из которых был мужчина, разделывавший тушу зараженного животного, а вторым пациентом оказалась его сестра, однако у нее признаком инфекции не выявили.

До этого в Воронеже обнаружили партию мяса, зараженного сибирской язвой.

13 сентября с заболеванием были госпитализированы десять человек – девять взрослых и один подросток. У всех взрослых сибирская язва была подтверждена. Они проходят лечение в Больнице скорой медицинской помощи № 8. Среди них – восемь жителей Богучарского района, и один – Панинского района.

Ранее у подростка из села Лебединка в Воронежской области также подтвердили диагноз "сибирская язва".



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