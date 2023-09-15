Володин предложил обсудить меры по снижению числа ДТП с электросамокатами

Фото: телеграм-канал "Вячеслав Володин"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить необходимые меры по уменьшению количества ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Соответствующий опрос он разместил в своем телеграм-канале.

"Какое из перечисленных решений вы считаете правильным и оптимальным?" – спросил Володин, предложив несколько вариантов ответа.

Среди них ужесточение ПДД для водителей электросамокатов (штрафы, обязательное водительское удостоверение и другое), запрет проката электросамокатов, как в ряде европейских государств, либо оставить все как есть.

Ранее депутаты комитета Госдумы по транспорту и лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложили ввести для самокатчиков госномера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу РФ.

Парламентарии обратили внимание, что в прошлом году количество ДТП с их участием выросло на 40%, а за первые шесть месяцев этого года число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло на 181,9%, число пострадавших – на 183,2%.

С начала осени 11 детей-пешеходов пострадали в Москве по вине взрослых электросамокатчиков. Госавтоинспекция напомнила тем, кто передвигается на средствах индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдать ПДД.

Одиннадцать детей получили травмы по вине электросамокатчиков в Москве