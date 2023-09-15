Жителям Москвы рассказали о погоде 15 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В последний рабочий день недели, 15 сентября, в Москве прогнозируется переменная облачность. По области местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 19 до 21 градуса, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до 9 градусов, по области – до 6 градусов.

В Гидрометцентре предупредили, что в Московском регионе сохранится высокая пожароопасность до конца текущей недели – на территории действует желтый уровень.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе в Москве ожидается теплая погода с температурой от 20 градусов и выше.

Москвичам рассказали о погоде до конца недели