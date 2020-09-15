Отопление в Подмосковье включат в конце сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопительный сезон в Подмосковье начнется в конце сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заявление регионального министерства энергетики.

"Подмосковье готово к началу отопительного периода. Сегодня завершаются ремонтные работы и испытания тепловых сетей во всех муниципалитетах региона, которые были необходимы для стабильного функционирования во время отопительного сезона", – рассказали в ведомстве.

Эксперты проверили и подготовили порядка 2,5 тысячи котельных и около 10,7 тысячи теплосетей. Оборудование оценили в многоквартирных домах, электросетевых подстанциях, газопроводах и водопроводных и канализационных сетях.

По данным Минэнерго Московской области, с 15 сентября начинаются пробные топки. Жителей региона призвали обратить внимание на работу батарей и в случае утечек обратиться в диспетчерскую службу по месту жительства.

В Москве же пока не планируют включать отопление в домах. Как заявил руководитель центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов, по нормативам подача тепла в батареи начинается при похолодании ниже 8 градусов в течение 5 суток.