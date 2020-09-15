Москвичей предупредили о порывистом ветре до вечера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение действует до 20:00 15 сентября, передает Гидрометцентр России.
"Порывы до 18 метров в секунду. Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении.
Предостережение также распространяется на Московскую область до 21:00 этого же дня.
Ранее синоптики сообщили о возможном наступлении старого бабьего лета в Москве. По их данным, это может произойти в середине следующей недели.
Согласно прогнозам, в дневные часы в городе столбики термометров могут подняться до +11... +16 градусов. При этом синоптики отмечают, что в целом до первой половины октября температура воздуха в городе будет ниже положенных значений на 2–3 градуса.
Прохладная погода ожидается в столичном регионе 15 сентября
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