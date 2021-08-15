В городском округе Мытищи построят дом на 1,7 тыс квартир

15 августа, 22:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Рядом с деревней Погорелки в городском округе Мытищи во втором квартале 2022 года построят многоэтажный жилой дом на 1 тысячу 731 квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
"Строительство объекта ведется с опережением графика более чем на год. Застройщиком выступает ООО "Гранель", – сообщил министр правительства Московской области Артур Гарибян.
Уточняется, что шестиэтажное здание будет состоять из 51 секции. Сейчас специалисты проводят монолитные работы, кладку внутренних стен и перегородок, монтируют внутренние и наружные инженерные сети.
Ранее стало известно, что детский сад с бассейном построят в поселении Мосрентген. Помещение дошкольного учреждения дополнят раздевалками, буфетом, игровыми комнатами и специализированными залами для занятий музыкой и спортом.
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