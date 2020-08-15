Блогер Саша Спилберг заболела COVID-19

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский видеоблогер, певица Саша Спилберг заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Спилберг уточнила, что инфекцию также выявили у ее молодого человека. "Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем – были уверены что у меня обычная простуда. Симптомы у обоих разной тяжести и мы находимся на карантине до 25 августа", – говорится в посте Спилберг.

В комментариях к публикации девушки ее подписчики пожелали скорейшего выздоровления и сил в борьбе с заболеванием.

За сутки в РФ подтвердили 5 061 новый случай COVID-19. На Москву пришлось 695 свежих случаев, на Санкт-Петербург – 162.