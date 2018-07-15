Скоро финал. Болельщики сборных Франции и Хорватии собрались на Красной площади

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Болельщики сборных Франции и Хорватии собрались на Красной площади, чтобы выразить поддержку своим командам. Они принесли с собой национальные флаги и надели необычные головные уборы.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов



Хорватские болельщики растянули огромный флаг в перед памятником маршалу Жукову в центре Москвы.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, мнения россиян о победителе ЧМ-2018 разделились. Более трети поддерживают Хорватии. Однако примерно столько же болеют за сборную Франции.

Решающий матч чемпионата между командами Франции и Хорватии начнется в 18:00. Он пройдет на московском стадионе "Лужники". Посмотреть игру в также смогут пассажиры столичного метро.