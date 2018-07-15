Хорватские болельщики растянули огромный флаг в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Хорватские болельщики растянули гигантский флаг в центре Москвы. Так они выразили поддержку национальной сборной, которая сыграет с командой Франции в финале чемпионата мира по футболу. Акция проходит на Охотном ряду, перед памятником маршалу Жукову.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Перед полуфинальным матчем со сборной Англии болельщики Хорватии также растянули в центре столицы баннер со словами благодарности России. Акция прошла на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому. Баннер выполнили в цветах флага Хорватии, на нем написали "Спасибо, Россия".

По данным ВЦИОМ, перед финалом ЧМ-2018 мнения россиян о победителе разделились. Более трети россиян поддерживают сборную Хорватии. Примерно столько же болеют за сборную Франции.

Матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 на московском стадионе "Лужники". Следить за игрой в прямом эфире также смогут пассажиры столичной подземки.