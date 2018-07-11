Спасибо, Россия! Хорватские фанаты растянули баннер в центре Москвы

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Болельщики сборной Хорватии по футболу растянули в центре столицы баннер со словами благодарности России, передает телеканал Москва 24.

В акции участвовали несколько десятков человек, они собрались на Триумфальной площади у памятника Владимиру Маяковскому. Баннер выполнили в цветах флага Хорватии, на нем написали "Спасибо, Россия". Он занял практически всю ширину Триумфальной площади. Кроме того, фанаты повторили свою акцию позже – на Манежной площади.

Акция прошла на фоне скандала с хорватскими болельщиками, которые принесли на один из матчей мундиаля националистические баннеры. В Сети ранее появились фотографии, сделанные во время игры Хорватия – Нигерия. На них фанаты хорватской команды позируют с развернутым флагом с символикой усташей – террористической организации, которая в годы Второй мировой войны воевала на стороне гитлеровской Германии.

Как рассказал историк и политолог Борис Юлин, усташи отличались выраженным геноцидом. После их правления Хорватия стала автономией. "Фактически речь шла о независимости Хорватии, и сейчас, так же, как с Бандерой на Украине, многие националисты связывают именно с усташами свою эту вот национальную идентичность и то, что они являются именно потомками тех, кто боролся за независимость страны", – подытожил эксперт.

Хорватский футбольный союз помог выявить нарушителя и потому не был строго наказан за инцидент, отметили в FIFA. Ассоциация также проводит расследование в отношении хорватского футболиста Домагоя Виды, где он также выкрикивал политические лозунги.