Прямую трансляцию финала ЧМ-2018 покажут в поездах столичного метро

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прямую трансляцию финала чемпионата мира по футболу покажут в вагонах поездов столичной подземки. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Как пояснил Латыпов, пассажиры подземки прямо в пути "могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами".

По словам замглавы метрополитена, передает ТАСС, за матчем между сборными Франции и Хорватии в прямом эфире можно будет наблюдать на 8720 экранах в 1896 вагонах поездов метро.

Финал чемпионата мира по футболу начнется 15 июля в 18;00 на столичном стадионе "Лужники". В решающем матче сразятся команды Хорватии и Франции. При этом Хорватия вышла в финал мирового турнира впервые, обыграв в полуфинале англичан, считавшихся фаворитами.