Прямую трансляцию финала ЧМ-2018 покажут в поездах столичного метро

15 июля, 10:52
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Прямую трансляцию финала чемпионата мира по футболу покажут в вагонах поездов столичной подземки. Об этом сообщил первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
Как пояснил Латыпов, пассажиры подземки прямо в пути "могли стать свидетелями финальной игры за первое место в рамках чемпионата мира по футболу, мы организуем трансляцию в поездах метро, оснащенных экранами".
По словам замглавы метрополитена, передает ТАСС, за матчем между сборными Франции и Хорватии в прямом эфире можно будет наблюдать на 8720 экранах в 1896 вагонах поездов метро.
Финал чемпионата мира по футболу начнется 15 июля в 18;00 на столичном стадионе "Лужники". В решающем матче сразятся команды Хорватии и Франции. При этом Хорватия вышла в финал мирового турнира впервые, обыграв в полуфинале англичан, считавшихся фаворитами.
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