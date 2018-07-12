Игра в шашечки: как Хорватия вышла в финал чемпионата мира

11 июля стал известен соперник сборной Франции в финале чемпионата мира по футболу. Хорватия в дополнительное время обыграла Англию. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, как это было и благодаря чему "шашечные" победили команду туманного Альбиона.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Команда Гарета Саутгейта с небольшим перевесом, но все же считалась фаворитом встречи с хорватами. В пользу сборной Англии говорили и более техничные футболисты, и большее количество талантливой молодежи, и даже пресловутый титул чемпиона мира, пусть однажды выигранный на домашнем турнире в 1966 году. И поначалу казалось, что такая логика вполне справедлива.

Англичане забили уже на пятой минуте. Подопечные Саутгейта заработали штрафной вблизи ворот Даниэля Субашича. Стандарт пробил Киран Триппьер, отправив мяч мимо стенки прямо в угол. Вратарь сборной Хорватии не смог спасти свою команду. На 13-й минуте Триппьер едва не отметился еще и голевой передачей. Защитник "Тоттенхэма" с углового навесил в штрафную, Харри Магуайр пробил головой в угол – мяч прошел рядом со штангой.

На 30-й минуте невероятно опасный момент был у Харри Кейна. Джесси Лингард перед штрафной отдал отличный пас на ход нападающему "Тоттенхэма". Однако первый удар Субашич вытащил, а на добивании Кейн угодил в штангу. Англичане то и дело атаковали ворота сборной Хорватии. Сделай они счет хотя бы на один гол больше – и команда Златко Далича поплыла. Но у них это так и не вышло.

До перерыва было видно, что "клетчатые" элементарно устали. Сыграть за неделю два матча, в которых все решилось лишь в серии пенальти, – это слишком энергозатратно. Хорваты не успевали за англичанами, допускали ошибки и сами мало создавали в атаке. Но на второй тайм подопечные Далича вышли с желанием не только отыграться, но и забить еще.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Постепенно Хорватия вернула себе контроль над мячом и плавно перешла на чужую половину поля. Теперь уже "шашечные" вели игру и насели на штрафную, нагружая работой английских защитников и вратаря "трех львов" Джордана Пикфорда. Наконец количество перешло в качество. На 68-й Шиме Врсалько навесил в штрафную. Иван Перишич выскочил из-за Кайла Уокера и в стиле Златана Ибрагимовича пробил мяч в угол.

После пропущенного гола у англичан пропала уверенность в себе. Зато хорваты лишь с большим воодушевлением стали ходить в атаку. На 72-й минуте Перишич почти оформил дубль. Игрок "Интера" прорвался по флангу, пробил в дальний угол. Но сборную Англии спасла штанга. А на 84-й минуте все тот же Перишич после ошибки Пикфорда не смог попасть по пустым воротам.

Игра уже в третий раз для хорватов перетекла в дополнительное время. Постепенно англичане смогли почти что прийти в себя. Первый экстра-тайм ничем не отметился, кроме опасного удара Марио Манджукича. Однако во второй пятнадцатиминутке форвард "Ювентуса" оказался гораздо удачливее.

На 109-й минуте в безобидной, казалось бы, атаке Перишич решил до конца побороться за мяч и головой сделал скидку в сторону ворот. В результате получился пас прямо на Манджукича, который неожиданно выскочил из-за Джона Стоунза. Опытному нападающему оставалось лишь хладнокровно пробить мимо вратаря и точно в угол.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Англия окончательно опустила руки. Вдобавок за пять минут до финального свистка получил травму Триппьер. Так как все замены к тому времени были исчерпаны, команде Саутгейта пришлось доигрывать матч вдесятером. Несмотря на это, англичане попытались создать несколько опасных моментов. На последних секундах они заработали стандарт вблизи штрафной после игры рукой Милана Баделя. Но чуда, к сожалению для англичан и их многочисленных фанатов, не случилось.

Хорватия впервые в истории оказалась в финале чемпионата мира. До этого самым лучшим результатом для национальной команды считалась бронза в 1998 году. Причем тот турнир стал для хорватов первым после провозглашения независимости от Югославии. С тех пор команда не выигрывала медали ни одного крупного турнира.

Для другого финалиста – сборной Франции – самым важным годом в футбольной истории также стал 1998-й. Ведь именно "трехцветные" выиграли тот чемпионат мира, одолев бразильцев. А нынешний тренер французов Дидье Дешам был в ту пору капитаном команды. Хотя, в отличие от хорватов, та сборная не канула в лету. Все тот же Дешам в качестве игрока привел сборную к победе на чемпионате Европы в 2000 году.

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Позднее, в 2006 году был тот самый финал против сборной Италии, который запомнился не столько результатом, сколько поступком Зинедина Зидана и его последующим удалением. А на домашнем Евро в 2016-м Дешам, уже будучи тренером, едва не выиграл турнир, с минимальным счетом уступив сборной Португалии.

От нынешней французской команды можно ожидать чего угодно – оборонительного футбола (как в матче с бельгийцами), гиператакующего (как в поединке против Аргентины) или какого-либо еще. У них нет определенной тактики, и они всегда подстраиваются под соперника. С поправками то же самое можно сказать и про хорватов. Единственное, что тактика у Далича более-менее прослеживается – действовать по сопернику и контролировать ход игры, но при этом давать пространство, выбирать нужное время для атаки, не забегая вперед без особой нужды. До недавнего времени, несмотря на все проблемы сборной Хорватии в защите, это работало. Возможно, сработает и в финале.

Тимур Фехретдинов