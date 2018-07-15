Перед финалом ЧМ-2018 мнения россиян о победителе разделились

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Мнения россиян о победителе финального матча ЧМ-2018 разделились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, 35% опрошенных в финале собираются болеть за Хорватию. Примерно столько же − 31% − будут поддерживать сборную Франции.
При этом 41% респондентов считают, что победителем мундиаля станет Франция. С ними не согласны 39% участников опроса, которые уверены в победе Хорватии.
Как уточнили во ВЦИОМ, более половины россиян (61%) планируют следить за решающим матчем футбольного первенства. Из них 58% будут смотреть трансляцию из "Лужников" дома, на работе или в гостях. Еще 2% опрошенных пойдут в бар или кафе, а 1,2% респондентов отправятся болеть за одну из команд в фан-зону или прямо на стадион.
Матч между сборными Франции и Хорватии начнется в 18:00 15 июля на столичном стадионе "Лужники". Увидеть трансляцию игры в прямом эфире также смогут пассажиры московского метро.
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