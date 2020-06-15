Мама Меган Маркл стала няней для Арчи

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Меган Маркл воссоединилась со своей 63-летней матерью Дорией Рэгланд. Женщина теперь будет жить вместе с семьей дочери, сообщает "Экспресс газета".

Из-за коронавируса Рэгланд долго не могла встретиться с внуком. Сейчас мама Маркл оказывает всяческую поддержку семье. На данный момент семья арендует виллу известного в Голливуде продюсера Тайлера Перри.

В апреле принц Гарри и Маркл переехали в Лос-Анджелес, где приобрели голливудский особняк. Позднее Гарри признался, что его смена места жительства была слишком быстрой.

Он отмечал, что планировал остаться в роли церемониального главы королевских морских пехотинцев. Королевский эксперт Рассел Майерс отмечал, что Гарри сможет вернуть себе этот титул. Данный вариант возможен, если член королевской семьи признает допущенную ошибку.

Кроме того, принц Гарри шутил, что устал быть отцом. Он сообщил, что "одного 11-месячного ребенка вполне достаточно", отметив, что в настоящее время не готов к очередному прибавлению семейства.

