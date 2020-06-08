Принц Гарри жалеет, что переехал в США – СМИ

17:07
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри, переехавший в США вместе с Меган Маркл, сказал, что данное решение стало поспешным. Герцогу Сассекскому для независимости пришлось отречься от военных титулов, передают "Дни.ру".
Известно, что принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке. Они отказались от королевских обязанностей в январе этого года.
Так, при разговоре с друзьями Гарри заметил, что его смена места жительства была слишком быстрой. Например, он планировал остаться в роли церемониального главы королевских морских пехотинцев.
Как отмечает королевский эксперт Рассел Майерс, Гарри сможет вернуть себе этот титул. Данный вариант возможен, если член королевской семьи признает допущенную ошибку.
31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Тогда возлюбленные приступили к активному поиску работы. У Маркл были планы на работу в кинематографе.
Кроме того, принц Гарри шутил, что устал быть отцом. "Одного 11-месячного ребенка вполне достаточно", – сообщил он, отметив, что в настоящее время не готов к очередному прибавлению семейства.
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