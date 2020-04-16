Принц Гарри пошутил, что устал быть отцом

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Принц Гарри заявил, что устал от отцовства. Позднее он объяснил свои слова шуткой, сообщает "Экспресс газета".

Принц Уэльский в настоящее время находится на самоизоляции, однако заявляет, что скучать ему не приходится.

"Одного 11-месячного ребенка вполне достаточно", – сообщил он, отметив, что в настоящее время не готов к очередному прибавлению семейства.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес, где приобрели голливудский особняк, ранее принадлежавший нескольким актерам. Предполагается, что на переезде в США настояла герцогиня Сассекская, поскольку там живет ее мать.