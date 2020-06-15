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Общество

14:15

Олимпийский чемпион прокомментировал электронное голосование в Москве

общество технологии конституция2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов назвал формат электронного голосования по поправкам в Конституцию удобным для москвичей. Об этом он заявил в интервью "Вечерней Москве".

"Конечно, лучше делать свой выбор в безопасном формате, и электронное голосование дает нам такую возможность", – заявил экс-спортсмен.

По словам Немова, граждан не ограничивают в выборе варианта волеизъявления. Он отметил, что электронное голосование лишь экономит время и силы избирателей, а также частично снимает нагрузку с членов избиркома.

При этом еще один плюс дистанционного голосования – возможность обезопасить себя от коронавируса. Несмотря на то что в Москве снимают вызванные COVID-19 ограничения, окончательно инфекция не побеждена.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в период с 25 июня по 1 июля. Граждане РФ могут выбрать любой день из предложенных, после чего либо лично, либо дистанционно изъявить собственную волю.

Дистанционное голосование будет доступно на портале 2020og.ru. Заявки на участие в этой процедуре уже подали 685 тысяч человек.

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