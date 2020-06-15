09:29
Дочери Джорджа Флойда подарили акции компании Disney
Шестилетней дочери Джорджа Флойда, который скончался в Миннеаполисе в результате действий полицейского, подарили акции компании Disney, передает телеканал Москва 24.
Ценные бумаги Джианне подарила певица и актриса Барбра Стрейзанд. Девочка выложила в социальной сети свою фотографию с сертификатом в руках и поблагодарила певицу за такую возможность.
Кроме сертификата, певица также подарила девочке два своих альбома My Name Is Barbra и Color Me Barbra.
Гибель Джорджа Флойда в связи с действиями полицейского вызвала волну протестов в США. Наиболее серьезные беспорядки зафиксировали в Миннеаполисе, где и произошла трагедия.
Флойда задержали по подозрению в оплате товаров поддельным денежным знаком. На него надели наручники и удерживали коленом на шее, причем мужчина просил отпустить его и утверждал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в больнице.
Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка.
В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.
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