Еще 1 549 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 1 549 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, общее число вылеченных пациентов в городе – 123 240 человек. В столице также провели три миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, всего по России – более 15,1 миллиона.

Ракова обратила внимание, что более 40% жителей столицы с коронавирусной инфекцией переносит болезнь без симптомов. Среди всех пациентов с подтвержденным COVID-19 состояние ухудшается у 14–15% людей.

С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.

Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме. Сергей Собянин установил донорам плазмы стимулирующие выплаты в пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.