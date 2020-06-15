Еще 1 549 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Еще 1 549 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавируса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, общее число вылеченных пациентов в городе – 123 240 человек. В столице также провели три миллиона тестов на коронавирусную инфекцию, всего по России – более 15,1 миллиона.
Ракова обратила внимание, что более 40% жителей столицы с коронавирусной инфекцией переносит болезнь без симптомов. Среди всех пациентов с подтвержденным COVID-19 состояние ухудшается у 14–15% людей.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования проводят на базе 30 столичных поликлиник. Результаты будут доступны в течение трех дней в электронной медкарте пациента.
Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
На сдачу плазмы приглашаются люди от 18 до 55 лет без противопоказаний к донорству. Окончательное решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог непосредственно на приеме. Сергей Собянин установил донорам плазмы стимулирующие выплаты в пять тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
Как изменилась жизнь москвичей с 1 июня
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