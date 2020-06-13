Более 2,7 тыс пациентов с COVID-19 скончалось в мае в Москве – Собянин

14:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в мае в столице более 2,7 тысяч человек скончались от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала Москва 24.
Он отметил, что май был наиболее тяжелым периодом пандемии коронавируса в столице. Собянин связал это с тем, что пик COVID-19 пришелся на период с конца апреля до начала мая.
"Тяжелобольные, за жизнь которых боролись, конечно, врачи, подавляющее большинство были спасены, но, тем не менее, от COVID-19, вернее даже с тестами на COVID-19 либо по клинической картине было видно, что пациент был заражен COVID-19, умерли в Москве 5,2 тысячи с небольшим людей", – отметил Собянин.
Он добавил, что среди них численность умерших непосредственно от коронавируса составила 2,7 тысячи человек. Мэр Москвы отметил, что еще около 1 тысячи человек скончались в результате осложнений, вызванных хроническими заболеваниями.
"Остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на COVID-19", – заявил Собянин.
Он выразил надежду, что в июне показатели смертности от коронавируса будут ниже. Собянин отметил, что основная часть тяжелобольных попала в больницы в мае, в то время как сейчас уровень заболеваемости намного ниже.
Мэр Москвы подчеркнул, что большинство тяжелобольных пациентов дошли до такого состояния в результате самолечения или посещения частных врачей. Собянин отметил, что из 200 тысяч человек, в настоящий момент находящиеся на лечении, большинство не доходят до тяжелой формы протекания болезни.
"Большинство попадают в наши клиники в тяжелом состоянии – в основном это люди, которые занимались либо самолечением, либо проходили лечение в каких-частных клиниках, либо у знакомых врачей и так далее – не наблюдались в нашей амбулаторной сети, не обращались", – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% меньше прошлогодних показателей за этот месяц (4,4 тысячи человек). Голикова подчеркнула, что наиболее высокие показатели зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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