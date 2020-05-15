Российские операторы аннулируют зарубежные туры с датами вылета в июне

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Крупные российские туроператоры из-за ситуации с распространением коронавируса начали аннулировать туры за границу с вылетом в июне. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"При полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и в зарубежных странах туроператоры принимают решения аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с датами вылета в июне", – говорится в сообщении.
В Ассоциации подчеркнули, что о таком решении уже заявили Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik. Компании предлагают туристам перебронировать туры на другие направления и даты.
Накануне сообщалось, что авиакомпания Azur Air открыла продажу билетов на регулярные рейсы между Москвой и Сочи. С 1 июня компания начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы.
Приобрести билеты на рейсы можно через сайт авиакомпании. Их стоимость начинается от 2 231 рубля в одну сторону. Тарифная сетка предоставляет три тарифа – "Лайф", "Стандарт" и "Оптимум".
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.
Авиакомпания Finnair отменила рейсы в Россию до 1 июля
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