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15 мая, 08:46

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 мая

общество погода

15 мая, 08:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

Ливни и грозы принесут в Москву четверть месячной нормы осадков. Такой прогноз на 15 мая дала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, передает РИА Новости.

По ее словам, за сутки в городе выпадет от 10 до 15 миллиметров осадков. При этом температура не превысит 21 градуса тепла, а порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. При этом в ночь на четверг столбики термометров могут упасть до семи градусов тепла.

Синоптики утверждают, что дожди в столице прекратятся в ночь на 16 мая. Не исключено, что к этому времени выпадет уже 100% месячной нормы осадков.

"Утро": облачная погода ожидается в столичном регионе 15 мая

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