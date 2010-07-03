Облачная погода и дожди ожидаются в Москве 15 мая

Небо над Москвой затянут облака, временами будут идти дожди. Такая погода ждет жителей и гостей столицы в среду, 15 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе будет относительно тепло, до 20–22 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до 7 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.
Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, дожди в столице прекратятся в ночь на 16 мая. Но за полтора дня в городе выпадет 33% от месячной нормы осадков, это 17 миллиметров. Они прибавятся к тем 73%, которые уже накапали, и к середине месяца лимит осадков будет исчерпан. Таким образом, за половину месяца выпало уже 100% дождевой воды.
Синоптик объяснил, что 9 миллиметров – это ведро воды на квадратный метр московских улиц.
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