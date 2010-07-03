Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 06:27

Облачная погода и дожди ожидаются в Москве 15 мая

общество погода

15 мая, 06:27

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небо над Москвой затянут облака, временами будут идти дожди. Такая погода ждет жителей и гостей столицы в среду, 15 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе будет относительно тепло, до 20–22 градусов тепла. В ночь на четверг температура может опуститься до 7 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, дожди в столице прекратятся в ночь на 16 мая. Но за полтора дня в городе выпадет 33% от месячной нормы осадков, это 17 миллиметров. Они прибавятся к тем 73%, которые уже накапали, и к середине месяца лимит осадков будет исчерпан. Таким образом, за половину месяца выпало уже 100% дождевой воды.

Синоптик объяснил, что 9 миллиметров – это ведро воды на квадратный метр московских улиц.

Читайте также

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика