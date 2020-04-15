В Госдуме прокомментировали идею вернуть продуктовые карточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко заявил Москве 24, что вводить продовольственные карточки сейчас нет никакой необходимости. По его мнению, на данном этапе правительство делает достаточно для поддержки граждан.

"Я думаю, что на этом этапе развития ситуации в этом пока необходимости нет", – считает Тарасенко.

Он отметил, что Госдума уже приняла законопроект, который ускорит процесс признания людей безработными и позволит им получать пособия.

"Сведения о том, что человек лишился работы уже в течении двух суток передаются в органы Пенсионного фонда и центра занятости. И они будут получать пособие по безработице, которое не может быть ниже прожиточного минимума", – пояснил депутат.

Тарасенко уверен, что сейчас государство делает достаточно для поддержки граждан, а введение продуктовых карточек будет только мешать. По его мнению, это серьезное и масштабное мероприятие, которое будет довольно сложно осуществить.

"Со свойственной нам бюрократией мы столкнемся с различными проблемами. Кто знает, сколько еще эта ситуация продлиться – месяц, два. В этой мере сейчас нет необходимости", – резюмировал Тарасенко.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов заявили, что России нужно вернуться к системе продуктовых карточек. Так, поддержку должны получить соотечественники, которые потеряли работу в связи с мерами по борьбе с пандемией коронавируса, уверены производители. Кроме того, авторы проекта рассчитывают, что продовольствием обеспечат лиц, чьи доходы резко сократились

Столичные власти по мере развития ситуации с COVID-19 будут вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. Мэр рассказал, какие меры уже приняты в Москве. Он напомнил о введении дополнительных выплатах семьям, имеющим право на материнский капитал, на ребенка до трех лет включительно, а также о повышении пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет и пособий по безработице.