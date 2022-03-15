Ученые назвали опасности сна при свете

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Сон при свете даже в течение одной ночи повышает уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета в США, сообщает "Газета.ру".

В рамках исследования 20 молодых людей провели две ночи в специальной лаборатории. В первую ночи они спали в темном помещении, а во вторую – при тусклом свете, схожим на попадание освещения с улицы. К испытуемым подключили устройства, регистрирующие показатели мозговой активности, дыхания и сердцебиение.

Специалисты считают, что через закрытые веки в глаза попадает от 5% до 10% света. Из-за этого значительно ухудшается сон.

"Фазы сна, во время которых происходит обновление клеток, сократились. Выросла частота сердцебиения, повысилась резистентность к инсулину, нарушилась работа симпатической и парасимпатической нервной систем, повысилось давление. При этом свет оказался недостаточно ярким, чтобы снизить уровень мелатонина", – говорится в сообщении.

Исследователи рекомендовали приглушать свет за несколько часов до отхода ко сну, а на ночь не оставлять включенный свет или работающий телевизор.

Ранее врач-терапевт и диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала, что восьмичасовой сон является естественным антидепрессантом. Специалист подчеркнула, что при этом важно ложиться и вставать в одно и то же время. Например, в 23:00 и 07:00 соответственно. В таком случае, подчеркнула эксперт, гормональная система работает максимально эффективно.

