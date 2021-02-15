Жителей столичного региона предупредили об аномальных морозах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном регионе на 15 и 16 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Аномально холодная погода на 7–12 градусов ниже нормы. Период предупреждения – до 22:00 16 февраля", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в столице ожидается солнце, высокое давление и 15-градусные морозы. В Московской области столбики термометров покажут до минус 17 градусов.

Столичный Дептранс ранее рекомендовал водителям пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы техника смогла быстрее устранить последствия трехдневного снегопада.

С 13 февраля в столичном регионе выпало 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 59 сантиметров, по области – до 72 сантиметров.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду.

