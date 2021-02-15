Стартовал прием заявок на получение субсидии правительства на инжиниринг в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на получение субсидии правительства на инжиниринг. Получить меру поддержки смогут участники Московского инновационного кластера (МИК), говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы с каждым годом расширяет меры финансовой поддержки бизнеса. В 2020 году участники МИК получили от города почти один миллиард рублей, в том числе на инжиниринг — свыше 295 миллионов", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он рассказал, что в рамках программы столица вернет технологическим компаниям до 50% расходов, которые напрямую связаны с созданием или модернизацией продукта на всех этапах. Это может быть разработка конструкторской и технологической документации, проведение испытаний, а также приобретение оборудования и испытательных стендов.

Ранее стало известно, что цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказывала, что теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

