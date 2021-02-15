Врач сообщил о признаках деменции у Алибасова

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Ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак заявил, что симптомы Бари Алибасова свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем.

В последнее время продюсер плохо ориентируется в пространстве, забывает, кто он и где находится. Накануне он сломал ногу и попал в больницу, рассказал сын Алибасова.

По словам Бари Алибасова-младшего, отец поскользнулся и упал на пожарной лестнице. При этом он якобы спутал ее с обыкновенной, решив выйти из помещения.

"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации – чаще всего это сенильная или старческая деменция, – сказал Полторак Пятому каналу. – Учитывая возраст и анамнез, сомнительно, что (помутнения) временные".

Он добавил, что это чревато тем, что Алибасов не способен будет сам о себе позаботиться. Врач считает, что у 73-летнего продюсера практически нет шансов вернуться к прежней жизни.

Полторак заключил, что отравление веществом для прочистки труб в 2019 году, которое Алибасов перепутал с упаковкой сока, могло быть первым проявлением заболевания.

В декабре Алибасова также госпитализировали с травмами. Пиар-директор Вадим Горжанкин тогда заявил, что "нельзя сказать, что Бари Каримович находится в ясном сознании".