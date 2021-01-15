Аномальные холода ожидаются в Москве в пятницу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В Москве ожидается аномально холодная погода, в пятницу температура воздуха опустится до минус 17 градусов Цельсия, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 6 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы", – передает РИА Новости слова Синенкова.
Синоптик отметил, что ночь с 14 на 15 января, когда столбики термометров опустились до минус 16,4, и наступивший день станут самыми морозными в текущем сезоне. Температура воздуха в столице в пятницу опустится до минус 15-17 градусов, в области – до минус 14-19.
По словам Синенкова, в Москве не будет существенных осадков, весь день продержится облачная погода с прояснениями и ветром северной четверти 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление установится ниже нормы и на фоне слабого роста барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба.
На текущей неделе в столице установилась неблагоприятная погода. К утру четверга высота снежного покрова выросла до 34 сантиметров. За ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков.
В связи с этим в столице для уборки снега задействованы около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники.
"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 15 января
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