Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 15 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 18 градусов мороза, говорится на портале "Метеоновости".
"Малоградиентное барическое поле низкого давления будет определять погоду в столичном регионе предстоящим днем. При облачной погоде с прояснениями обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-14 градусов, по области до 18 градусов мороза", – говорится в сообщении.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что 15 января в столице температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы.
"Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 10 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы. Минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне", – отметили метеорологи.
По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
На текущей неделе в столице установилась неблагоприятная погода. К утру четверга высота снежного покрова выросла до 34 сантиметров. За ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков.
В связи с этим в столице для уборки снега задействованы около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники.
В ГИБДД и ЦОДД призвали столичных водителей к осторожности. Москвичей попросили быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию.
Москвичам рассказали, как сообщить о неубранном снеге на улицах города
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