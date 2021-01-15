Синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 15 января, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 18 градусов мороза, говорится на портале "Метеоновости".

"Малоградиентное барическое поле низкого давления будет определять погоду в столичном регионе предстоящим днем. При облачной погоде с прояснениями обойдется без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-14 градусов, по области до 18 градусов мороза", – говорится в сообщении.

В центре погоды "Фобос" сообщили, что 15 января в столице температура воздуха будет на 10 градусов ниже климатической нормы.

"Сегодня показания барометров в столичном регионе станут расти, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, но температурный фон окажется аномально холодным и на 10 градусов станет ниже положенной климатической нормы середины зимы. Минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне", – отметили метеорологи.

По прогнозам синоптиков, ветер подует северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

На текущей неделе в столице установилась неблагоприятная погода. К утру четверга высота снежного покрова выросла до 34 сантиметров. За ночь выпала почти четверть месячной нормы осадков.

В связи с этим в столице для уборки снега задействованы около 60 тысяч работников и порядка 10 тысяч единиц техники.

В ГИБДД и ЦОДД призвали столичных водителей к осторожности. Москвичей попросили быть предельно аккуратными, не совершать резких маневров на дорогах и соблюдать дистанцию.