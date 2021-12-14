ФНС напомнила об окончании срока подачи заявлений на субсидию за нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В среду, 15 декабря, заканчивается срок подачи заявлений на получение субсидии за период нерабочих дней в ноябре для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России (ФНС).
"Субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно", – говорится в сообщении.
Проверить, имеет ли предприятие право на субсидию, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС. Подача соответствующего заявления доступна как онлайн через личный кабинет юрлица или ИП, так и очно, в том числе посредством отправки бумажного документа по почте.
О том, что правительство выделит 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным НКО, стало известно в октябре этого года. Размер субсидии определяется из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.
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