ФНС напомнила об окончании срока подачи заявлений на субсидию за нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В среду, 15 декабря, заканчивается срок подачи заявлений на получение субсидии за период нерабочих дней в ноябре для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России (ФНС).

"Субсидия предоставляется субъектам МСП и СОНКО однократно", – говорится в сообщении.

Проверить, имеет ли предприятие право на субсидию, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС. Подача соответствующего заявления доступна как онлайн через личный кабинет юрлица или ИП, так и очно, в том числе посредством отправки бумажного документа по почте.

О том, что правительство выделит 38,5 миллиарда рублей на единовременные выплаты предприятиям малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированным НКО, стало известно в октябре этого года. Размер субсидии определяется из расчета один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника.

