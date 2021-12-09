В Москве одобрили больше 3 тыс заявок предпринимателей на поддержку антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Столичные власти одобрили больше трех тысяч заявок предпринимателей на финансовую поддержку в вопросе обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"По этой программе одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 миллиона рублей", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она уточнила, что больше половины заявок поступило от заведений общепита, однако поддержку получат в том числе и организации, работающие в сферах культуры, спорта и других.

Претендовать на поддержку могли организации, не менее 60% сотрудников которых прошли полный курс вакцинации от коронавируса до 15 августа текущего года. Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей на компанию и дополнительно по 6,5 тысяч рублей на каждого сотрудника. В случае с ИП без персонала выплата составляет 21,5 тысячи рублей.

Ранее Сергунина рассказала, что с начала текущего года Москва выделила в качестве поддержки малому и среднему бизнесу больше 17 миллиардов рублей. Так, субсидии, гранты, поручительства по кредитам получили около 28 тысяч столичных компаний.

