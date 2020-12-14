В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков/Агентство "Москва"

В Москве скончались 77 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 874 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 4 932 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 534 552 человека, число умерших достигло 10 022 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире выявлено уже более 70,4 миллиона случаев заражения, свыше 1,599 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 2 681 256 случаев COVID-19, вылечились 2 124 797 человек, скончался 47 391.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. По его словам, управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию.