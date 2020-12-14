В ГД предложили увеличить суммы страховых вкладов для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России предлагают увеличить страховые суммы вкладов для семей с детьми. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.

В письме, направленном на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, парламентарий отметил, что сейчас любой вкладчик может расчитывать на максимальное возмещение при наступлении страхового случая в размере 1,4 миллиона рублей. При этом не учитывается наличие у него несовершеннолетних детей.

По мнению депутата, вклады могут быть использованы пострадавшими в качестве помощи для содержания ребенка.

"Необходимо увеличить страховую сумму вклада пострадавшего гражданина на одну максимальную страховую сумму (1,4 миллиона рублей) за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении", – говорится в обращении.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о приостановке компенсации советских вкладов еще на год. До 1 января 2024 года снова приостанавливается компенсация в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.