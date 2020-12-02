Сенаторы одобрили перенос полной компенсации советских вкладов еще на год

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Совет Федерации одобрил закон о приостановке компенсации советских вкладов еще на год. Об этом сообщает Агентство "Москва".

До 1 января 2024 года снова приостанавливается компенсация в полном объеме сбережений, помещенных во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.

Согласно принятому в 1995 году закону, государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности ценности и сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк.

Такая же мера была предусмотрена для вкладов в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР, размещенные до 1 января 1992 года.

По закону процесс восстановления сбережений должен осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Базовая стоимость социального набора была установлена на уровне 464 рублей СССР.

При этом соответствующие законодательные акты, которые бы регулировали порядок перевода и обслуживания вкладов, не были приняты. Начиная с 2003 года действие закона о базовой стоимости ежегодно приостанавливается.

Накануне юристы объяснили, какие причины могут помешать банковским организациям вернуть средства их непосредственным владельцам. Специалисты выделили такие факторы, как отсутствие предварительного оповещения о снятии крупной суммы, а также невозможность объяснить источник дохода.

