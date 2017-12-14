Названа средняя стоимость сладкого новогоднего подарка в Москве

Фото: ТАСС/Интерпресс/Марина Бегункова
Сладкий новогодний подарок весок примерно килограмм в Москве стоит 600–620 рублей.
В России в 2017 года средние розничные цены на шоколадные кондитерские изделия почти не выросли. А некоторые шоколадные конфеты подешевели в сравнении с 2016 годом. В Центре исследований кондитерского рынка заключили, что сейчас детские новогодние подарки не столько подорожали, сколько стали больше по объему.
В этом году в новогоднем подарке для российских детей шоколадные конфеты составляют 60–70 процентов от веса всех кондитерских изделий. Еще 5–10 процентов – это леденцы и карамель, остальное – штучные изделия: зефир, нуга, мармелад, халва, вафли и печенье.
При этом большинство наборов состоят из брендов, существующих с советских времен, сообщает Агентство "Москва". Преимущественно это фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" и компании "Акконд", "Славянка", "Победа" и другие.
Требований о наличии продукции небольших местных производителей стало меньше, теперь приоритет отдается сладостями производства федеральных компаний. В 2016 году такие упоминания были в 40–50 процентах заявок, сейчас их около трети. Почти во всех заявках есть требование, чтобы изделия были свежими: или произведены не позже определенного срока, или с указанием окончания срока годности.
Ранее стало известно, что набор продуктов для новогоднего стола на семью из четырех человек в России подорожал примерно на 300 рублей в 2017 году в сравнении с 2016. Тогда он стоил 5,8 тысячи рублей, сейчас 6,1 тысячи. В Москве средняя стоимость такого набора составила 7,4 тысячи рублей.
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