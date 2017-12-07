Набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал

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Средняя стоимость продуктов для новогоднего стола на семью из четырех человек в России увеличилась примерно на 300 рублей в 2017 году в сравнении с 2016. Тогда купить набор можно было за 5,8 тысячи рублей, сейчас – за 6,1 тысячи.

В набор вошло 29 пунктов, в частности, салаты сельдь под шубой, оливье, вино, коньяк, конфеты, торты, овощи, хлеб, икра, сыр и другое. По данным Росстата, дороже всего это все обойдется жителям Чукотки, Ненецкого автономного округа и Якутии. Первым придется заплатить 8,1 тысячи рублей, вторым – 7,7 тысячи, последним – 7,6 тысячи. Самым дешевым этот набор стал в Ингушетии – 3,1 тысячи рублей. Москва расположилась на четвертом месте с 7,4 тысячи рублями.

В большей мере подорожание коснулось сливочного масла: в 2016 году Росстат оценивал его в 92 рубля, в 2017 – в 105 рублей. Также подорожала икра лососевых рыб – с 638 до 756 рублей. Лимоны и апельсины подешевели.

Стоимость оливье выросла на 2 рублей – 312 рублей против 310. А сельдь на столько же подешевела – до 152 рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что салат оливье за год подорожал на 1,2 процента, а сельдь под шубой – 0,9 процента. Стало также известно, что импортные мясные деликатесы к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов. В их числе – фуа-гра, хамон, ветчины, которые привозят в страну из Европы.

По данным с сайтов торговых сетей с продукцией среднего и премиального ценовых сегментов, фуа-гра в упаковке до 200 граммов может стоить до 3 тысяч рублей. Хамон обойдется максимум в 2,5 тысячи рублей за 100 грамм, паштеты до 200 грамм продаются максимум за 1 тысячу рублей.

ФАС планирует проверить информацию о возможном росте цен на шампанское к Новому году. Тем временем Роскачество перед праздником собирается исследовать качество водки 49 брендов производства России, Белоруссии, Швеции, Франции и Финляндии.