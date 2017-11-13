ФАС проверит сведения о вероятном росте цен на шампанское к Новому году

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федеральная антимонопольная служба проверит сведения о росте цен на шампанское.

Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что к Новому году в России подорожает шампанское и игристые вина. Причиной увеличения стоимости называют повышение цен и неурожай в Европе.

Предполагается, что цены на праздничные напитки вырастут на 10–15 процентов.

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