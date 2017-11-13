13 ноября 2017, 22:27Экономика
ФАС проверит сведения о вероятном росте цен на шампанское к Новому году
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Федеральная антимонопольная служба проверит сведения о росте цен на шампанское.
Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что к Новому году в России подорожает шампанское и игристые вина. Причиной увеличения стоимости называют повышение цен и неурожай в Европе.
Предполагается, что цены на праздничные напитки вырастут на 10–15 процентов.
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