Фуа-гра и хамон подорожают на 30% к новогодним праздникам

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Импортные мясные деликатесы к новогодним праздникам могут подорожать на треть. Это в том числе фуа-гра, хамон, ветчины, которые привозят в страну из Европы. Стоимость некоторых деликатесов в рознице уже достигла 2,5 тысячи рублей за 100 грамм. В частности, речь идет о хамоне.
Осенью средние контрактные цены на некоторые продукты выросли. В большей мере это коснулось изделий и консервов из мяса: рост стоимости составил 35,1 процента.
Согласно данным с сайтов торговых сетей с продукцией среднего и премиального ценовых сегментов, фуа-гра в упаковке до 200 граммов может стоить до 3 тысяч рублей. Хамон обойдется максимум в 2,5 тысячи рублей за 100 грамм, паштеты до 200 грамм продаются максимум за 1 тысячу рублей.
Президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян полагает, что повышение цен в этом случае связано со структурными изменениями ввозимых пищевых товаров. В России достаточно своей продукции, поэтому бессмысленно импортировать товар среднего и низкого ценового сегментов, так что покупать могут только дорогие деликатесы. Но их потребление в России незначительно. Поставщики выбрали более дорогую продукцию, за счет чего и поднялась цена, сообщает газета "Известия".
Гендиректор исследовательского центра "Международная торговля и интеграция" Владимир Саламатов подчеркнул, что изменение розничных цен на товары после роста цены в оптовом звене зависит от скорости обращения продукции на рынке. Молоко может подорожать за несколько дней, а телевизоры – более чем за месяц. Мясные деликатесы не являются скоропортящейся продукцией, поэтому цены на них увеличатся уже к концу 2017 года.
К Новому году могут также подорожать шампанское и игристые вина. Рост цен затронет и соль. Осенью стало известно, что красная икра уже подорожала в 1,5 раза.
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